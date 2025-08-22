Nuevo Ecógrafo para el Hospital Municipal Eva Perón

Se incorporó al Hospital Municipal Eva Perón un ecógrafo de última generación, cuyo valor es superior a los 50 mil dólares.

Se trata de un Ecógrafo Doppler de carro integrado Mindray, modelo DC-40 Crystal, un equipo de uso general multipropósito que cuenta con todas las licencias de software correspondientes e incluye tres transductores para estudios de abdomen, partes blandas y endovaginal.

Desde la comuna indicaron que este equipamiento arribó al hospital de nuestra ciudad “gracias a las gestiones realizadas por la Municipalidad de Coronel Rosales ante Región Sanitaria I y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Nicolás Kreplak, con el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof”.

En tanto que el intendente Rodrigo Aristimuño afirmó: “Esta gestión es posible gracias al trabajo conjunto con la Provincia, que sigue invirtiendo en la salud pública para fortalecer nuestros hospitales y mejorar la calidad de vida de los rosaleños”.