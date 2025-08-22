Vía Punta Alta

Nuevo Ecógrafo para el Hospital Municipal Eva Perón

El valor es superior a los 50 mil dólares. “Esta gestión es posible gracias al trabajo conjunto con la Provincia”, afirmó el intendente Rodrigo Aristimuño.

Nicolás Pereyra

22 de agosto de 2025,

Incorporaron un nuevo ecógrafo al Hospital Municipal Eva Perón.

Se incorporó al Hospital Municipal Eva Perón un ecógrafo de última generación, cuyo valor es superior a los 50 mil dólares.

Se trata de un Ecógrafo Doppler de carro integrado Mindray, modelo DC-40 Crystal, un equipo de uso general multipropósito que cuenta con todas las licencias de software correspondientes e incluye tres transductores para estudios de abdomen, partes blandas y endovaginal.

Desde la comuna indicaron que este equipamiento arribó al hospital de nuestra ciudad “gracias a las gestiones realizadas por la Municipalidad de Coronel Rosales ante Región Sanitaria I y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Nicolás Kreplak, con el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof”.

En tanto que el intendente Rodrigo Aristimuño afirmó: “Esta gestión es posible gracias al trabajo conjunto con la Provincia, que sigue invirtiendo en la salud pública para fortalecer nuestros hospitales y mejorar la calidad de vida de los rosaleños”.

