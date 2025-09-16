Nueva web de la VTV para agilizar trámites y combatir estafas

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires renovó la página web de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) con nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y acercar herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

La web renovada también incorpora un servicio digital de atención personalizada, que optimiza la gestión de consultas y turnos y brinda respuestas actualizadas. Asimismo, los usuarios podrán acceder a un mapa interactivo con la ubicación de cada una de las plantas oficiales.

Tal como publica Canal Siete, vale recordar que, en paralelo con esta transformación digital, Transporte viene desarrollando acciones concretas para mitigar las estafas virtuales y combatir las plantas ilegales de verificación, con el objetivo de proteger a quienes realizan el trámite de manera responsable.

Así, en las últimas semanas, se denunció ante la Justicia un total de 227 páginas de VTV ilegales en el “Marketplace” de la red social Facebook. La medida fue tomada luego de que la Dirección Provincial de VTV constató el ofrecimiento del servicio de manera ilegal.

Qué es la VTV

La Verificación Técnica Vehicular es un control obligatorio que certifica el estado mecánico y ambiental de los autos. Su objetivo es reducir el riesgo de accidentes por fallas técnicas y minimizar la contaminación producida por el parque automotor.

Durante la inspección, se revisan varios aspectos del vehículo como las luces, los frenos, la emisión de gases, la suspensión y dirección, entre otras cuestiones.

Cuánto sale la VTV

El Ministerio de Transporte bonaerense actualizó desde mediados de julio la tarifa básica del servicio de VTV, que desde ahora cuesta $79.640,87 con IVA incluido, un 25,5% más que la que se pagaba desde febrero. El monto se estableció según lo dispuesto mediante la Resolución 188/2025 publicada en el Boletín Oficial y luego de tres meses en el que se había suspendido un ajuste ya previsto.