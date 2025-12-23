Nueva edición de la Fiesta del Deporte en Punta Alta. Será el próximo lunes 29 de diciembre a las 19 hs en el club Altense (Avellaneda 450). Entrada libre y gratuita.

“Queremos invitar a toda la comunidad a compartir una noche para celebrar el esfuerzo, el compromiso y los logros de nuestros deportistas”, indicaron desde el Municipio.

“Un encuentro para reconocer a quienes nos representan, a las instituciones, entrenadores y familias que acompañan todos los días, y para cerrar el año celebrando el deporte rosaleño”, finalizaron.