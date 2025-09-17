Vía Punta Alta

Neonatología del Hospital Penna recibió una donación de 15 mil dólares

Los fondos serán destinados a la refacción y compra de incubadoras dañadas en la inundación del 7 de marzo.

Nicolás Pereyra
17 de septiembre de 2025,

La fundación Lions Clubs International (LCIF) donó 15 mil dólares a la Asociación de Ayuda al Prematuro NACER.

El dinero se destinará a la refacción y compra de incubadoras para la Sala de Neonatología del Hospital Penna, tras los daños ocasionados por la inundación del pasado 7 de marzo.

El beneficio será notables para recién nacidos y sus familias.

De la entrega participó Carlos Caggiano, gobernador del Distrito O3 del Club de Leones, y Christian Bousquet, primer vicegobernador.

Desde NACER destacaron la donación recibida, lo que permite recuperar la normalidad en el área del hospital interzonal.

