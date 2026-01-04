Monte Hermoso: los 34 kilos de cocaína secuestrados serían de alta pureza

Los 34 kilos de cocaína secuestrados en 30 ladrillos, se presumen de alta pureza. El hallazgo se realizó en las costas de Monte Hermoso, cerca de la Reserva Natural que limita con Pehuen Co.

Los investigadores desvincularon que el cargamento hallado de forma accidental por guardavidas, tenga alguna vinculación con los “bolsos de la ría”, sucedido en el 2022 en Bahía Blanca.

No se descarta que el cargamento lleve varios días en el agua y que haya sido traído a esta zona por la sudestada, por este motivo, se mantiene vigente la posibilidad de hallazgos similares.

Los panes de droga llevaban la inscripción “Patrón”, mientras que los que aparecieron ayer figuraban con etiquetas de “Moncler” y “Stefano Ricci”, dos marcas internacionales de ropa.

La causa está a cargo del fiscal Dino Berdini, titular del área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Federal Bahía Blanca, con instrucciones a la Prefectura Naval Argentina.