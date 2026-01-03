Monte Hermoso: encontraron un bolso con 30 kilos de droga en la costa

Un bolso cargado con ladrillos que serían de cocaína fue secuestrado este viernes en el mar de Monte Hermoso y se investiga su procedencia.

El hallazgo se produjo en un sector de la costa cercano a la Reserva Natural, cuando un grupo de guardavidas se ejercitaba y descubrió el llamativo bulto en el mar.

Una vez que observaron su interior y sospecharon de la existencia de droga -por las características de los 30 panes que guardaba- dieron inmediato aviso a la Policía y a la Prefectura Naval quienes, a su vez, dieron el alerta a Dino Berdini, titular del área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Bahía Blanca (Justicia Federal).

Fuente:LaNueva