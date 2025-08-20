Monte Hermoso confirmó las bandas para la “Fiesta de la Primavera”

Fiesta Nacional de la Primavera, uno de los eventos más concurridos de la región, se celebrará del 19 al 21 de septiembre próximo, en Monte Hermoso.

Desde la vecina localidad se confirmaron las bandas que estarán presentes en la Plaza Parque General San Martín, donde se concentrarán los espectáculos principales.

Las bandas principales serán Luceros, el Ojo DaltónicoyEl Zar.

El sábado 20 de septiembre, la banda bahiense Luceros, el Ojo Daltónico, regresará al escenario de Monte Hermoso tras su última presentación en 2018.

El domingo 21, será el turno de El Zar, el dúo porteño de indie pop.

Durante todos los días la 31° Fiesta de la Primavera tendrá una variada oferta gastronómica.