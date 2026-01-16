Monte Hermoso cobra multas de más de 1 millón por el derroche de agua potable

El Ejecutivo Municipal emitió un decreto que modifica el Código de Faltas, estableciendo multas que pueden alcanzar el $1.575.000 para quienes hagan uso indebido del recurso.

“En el marco de un Plan Integral de Preservación de los Recursos Naturales y frente a la escasez que afecta a la región, la Municipalidad de Monte Hermoso, a través de su Departamento de Inspección General, anunció el endurecimiento de las sanciones por el uso indebido de agua de red, medida que busca frenar conductas renuentes tras detectarse el incumplimiento de las normativas vigentes, pese a las constantes campañas de concientización”, publicaron fuentes oficiales.

A través de un nuevo decreto modificatorio de la Ordenanza N° 2.684/19 (Código de Faltas Municipal), se dispuso la actualización del Artículo 71°, el cual regula las infracciones relacionadas con su uso indebido como riego, lavado de automóviles y cualquier acción que contraríe la reglamentación vigente.

“En cuanto a las propiedades que cuentan con el sistema de bombeo para riego, y teniendo en cuenta que tanto el agua que se potabiliza para consumo como el de estas perforaciones sale de la misma napa, también se recuerda que los horarios específicos para optimizar la absorción y reducir la evaporación en verano es de 21 a 8 horas, según ordenanza N° 2878, y hacerlo fuera de esa franja es plausible de multas", agregaron.

“Tras destacar el esfuerzo económico realizado para dotar al distrito de infraestructura hídrica y enfatizar el carácter del agua como un recurso esencial que debe ser protegido de manera estricta, los nuevos valores se fijaron en un rango de 350 a 3.500 módulos y las sanciones máximas pueden superar el $1.500.000″, agregaron.

Desde Inspección General señalaron que, si bien se han realizado reiterados avisos escritos y campañas, se ha detectado una conducta persistente de derroche en ciertos sectores. “La preservación del recurso no es solo una cuestión administrativa, es una necesidad estratégica frente a la problemática hídrica de la región”, manifestó el encargado del área, Marcelo Amaya.

El decreto se dictó Ad-Referéndum por lo que entró en vigencia de forma inmediata, intensificándose los operativos de inspección en toda la ciudad.