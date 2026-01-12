“Mientras algunos hacen stand up, nosotros trabajamos en serio”

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, se refirió a la presencia de los concejales de la oposición Pablo Gómez (La Libertad Avanza) y Daniel Medina (Bien Común), en la audiencia pública de ABSA.

"Mientras algunos hacen stand up (poco serios y con camarita asegurada para las redes sociales), nosotros trabajamos en serio. La solución es con decisión política, gestión y con inversión (recursos, obra pública). Eso con lo algunos no están de acuerdo", publicó el jefe comunal.

Horas después agregó: “En política, no todo lo que genera impacto sirve para resolver problemas. Cuando una situación es compleja, convertirla en show puede sumar reacciones en redes, pero rara vez suma soluciones”.

“Gobernar, y también legislar, exige menos espectáculo y más responsabilidad: trabajar sobre el fondo de los problemas, construir acuerdos y ocuparse de lo que realmente mejora la vida de los vecinos”, finalizó Aristimuño.