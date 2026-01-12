Vía Punta Alta

“Mientras algunos hacen stand up, nosotros trabajamos en serio”

Conocidos los videos de los concejales de la oposición en la audiencia pública de ABSA, el Intendente Rodrigo Aristimuño afirmó: “Gobernar, y también legislar, exige menos espectáculo y más responsabilidad”.

12 de enero de 2026,

Rodrigo Aristimuño, Intendente de Coronel Rosales.

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, se refirió a la presencia de los concejales de la oposición Pablo Gómez (La Libertad Avanza) y Daniel Medina (Bien Común), en la audiencia pública de ABSA.

"Mientras algunos hacen stand up (poco serios y con camarita asegurada para las redes sociales), nosotros trabajamos en serio. La solución es con decisión política, gestión y con inversión (recursos, obra pública). Eso con lo algunos no están de acuerdo", publicó el jefe comunal.

Horas después agregó: “En política, no todo lo que genera impacto sirve para resolver problemas. Cuando una situación es compleja, convertirla en show puede sumar reacciones en redes, pero rara vez suma soluciones”.

“Gobernar, y también legislar, exige menos espectáculo y más responsabilidad: trabajar sobre el fondo de los problemas, construir acuerdos y ocuparse de lo que realmente mejora la vida de los vecinos”, finalizó Aristimuño.

