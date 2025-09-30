Más de 10 mil personas disfrutaron del postergado “Día del Niño”

Al fin el clima permitió que, en el Estadio de Deportes de la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), se pudiera realizar el festejo por el Día del Niño, que permitió disfrutar de una gran tarde para todas las familias que concurrieron al lugar.

Más de 10 mil personas aprovecharon las propuestas para los más chicos.

Durante la jornada, de 13 a 18 hs, los chicos recibieron chocolate, facturas, caramelos y pochoclos y un número por parte de distintos personajes como los capibaras, el hombre araña, Maléfica, entre otros, para el sorteo final de juguetes donados por comercios locales.

El Club Hípico ofreció a los más pequeños vueltas a caballo y los Clubes de Rugby y Fútbol de la BNPB organizaron diferentes juegos. También se desarrollaron carrera de embolsados, cinchada, juegos de kermese y hubo juegos inflables.

Hubo muestras de otros destinos de la Armada Argentina, como la Agrupación Perros de Guerra, donde canes y guías realizaron una demostración; además la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano interpretó temas de la película “Sing”.

La Infantería de Marina presentó una muestra de vehículos y medios y organizó para los niños presentes un circuito de pasajes de puentes y obstáculos, donde casco mediante, se convirtieron en pequeños infantes.

La Obra Taller Stella Maris estuvo presente con un stand, en el que vendieron platos dulces y regalos con imágenes navales.

