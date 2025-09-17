Marcha Federal Universitaria: convocatoria en Bahía contra el veto de Milei

El veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo tiene como respuesta la Marcha Federal Universitaria que tiene como horario de convocatoria las 17:30 de hoy.

Habrá punto de encuentro en Bahía Blanca Se esperan para este miércoles multitudinarias concentraciones en CABA, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata.

La concentración en Bahía será en Alem y 11 de abril.

El lema que acompañará a la comunidad educativa durante la jornada será: “Si hay vetos, hay marcha”.

Los universitarios reclamarán por una actualización real del presupuesto universitario, paritarias para docentes y no docentes, salarios dignos en hospitales y la continuidad del sistema de residencias, además de pedidos por la aprobación de la Ley de Emergencia Pediátrica, la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Emergencia para Bahía Blanca, en el marco de la reconstrucción por el devastador temporal del pasado 7 de marzo.