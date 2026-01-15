Vía Punta Alta

Mañana entra en vigencia un nuevo aumento de la VTV

Será del 21,8% . Los vehículos de hasta 2.500 kilos pasan a pagar poco más de 97 mil pesos. Quiénes están exceptuados de pagar.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

15 de enero de 2026,

Mañana entra en vigencia un nuevo aumento de la VTV
El viernes comienza a regir un nuevo aumento de la VTV.

Mañana comenzará a regir un nuevo aumento en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El gobierno dispuso un aumento del 21,8% en el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) respecto del último ajuste efectuado en julio.

De acuerdo a la Resolución 369/2025, el cuadro tarifario es el siguiente:

  • Vehículos hasta 2500kg: $97.057 (previo al próximo aumento cuesta $79.640)
  • Vehículos de más de 2500kg: $174.604
  • Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $58.201
  • Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $87.302
  • Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $38.801
  • Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $58.201
  • Motos de más de 600cc: $77.602

En la provincia de Buenos Aires, quedan exceptuados de este tributo, los vehículos de uso municipal, de bomberos y personas con discapacidad.

Están exentos del pago los jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos, siempre que el vehículo esté a su nombre y se respete el cronograma de vencimientos. En Buenos Aires, quienes no cumplan todos los requisitos de exención total pueden acceder a un descuento del 50%.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS