Mañana entra en vigencia un nuevo aumento de la VTV

Mañana comenzará a regir un nuevo aumento en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. El gobierno dispuso un aumento del 21,8% en el valor de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) respecto del último ajuste efectuado en julio.

De acuerdo a la Resolución 369/2025, el cuadro tarifario es el siguiente:

Vehículos hasta 2500kg: $97.057 (previo al próximo aumento cuesta $79.640)

Vehículos de más de 2500kg: $174.604

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $58.201

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $87.302

Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $38.801

Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $58.201

Motos de más de 600cc: $77.602

En la provincia de Buenos Aires, quedan exceptuados de este tributo, los vehículos de uso municipal, de bomberos y personas con discapacidad.

Están exentos del pago los jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos, siempre que el vehículo esté a su nombre y se respete el cronograma de vencimientos. En Buenos Aires, quienes no cumplan todos los requisitos de exención total pueden acceder a un descuento del 50%.