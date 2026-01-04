Vía Punta Alta / Reyes Magos

Los Reyes Magos llegarán a Pehuen Co

Será este martes 6 de enero a las 20 horas con el punto de encuentro en la bajada de Brown. Luego, recorrerán la localidad balnearia hasta la plaza Carrasco. Allí a las 21.30hs entregarán obsequios.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

4 de enero de 2026,

Efemérides. Día de los Reyes Magos. (Imagen ilustrativa)

Este martes 6 de enero llegarán los Reyes Magos a Pehuen Co. El punto de encuentro será a las 20 hs en la bajada de Brown, donde se producirá la llegada en barco y el inicio de la escolta. Desde allí, realizarán un recorrido en caravana de autobomba por las calles Brown y Villanueva, rumbo a la plaza.

A las 21.30 horas, está prevista la llegada a la Plaza Carrasco, donde se llevará a cabo el recibimiento de los más pequeños y la tradicional entrega de presentes.

“Desde el Municipio de Coronel Rosales invitan a toda la comunidad a participar de este encuentro, que busca fortalecer los espacios de encuentro y celebrar una de las tradiciones más esperadas del año por las familias”,indicaron.

