Los Reyes Magos llegan al predio de la FISNA

Los Reyes Magos llegarán una vez más a Punta Alta. Será la 22° Edición de la tradicional fiesta puntaltense, que comenzó en el barrio Nueva Bahía Blanca y no detuvo su crecimiento.
La iniciativa de Marcial Tejada junto a los recordados Jorge “Coco” Chávez y Oscar “Gallego” Rodríguez (ya fallecidos) se hizo realidad y ahora tiene continuidad en la segunda generación.
EL arribo está previsto para las 22 horas en el predio de la FISNA, ubicado en Urquiza y Pueyrredón.
El cronograma de actividades es el siguiente:
19 horas: comienzo con espectáculos musicales, feria de artesanos y patio gastronómico.
21 horas: pesebre viviente a cargo del Taller Municipal de Teatro con musicalización de La Guarda.
22 horas: bajada de los Reyes Magos.