Los Bomberos Voluntarios incorporaron una nueva unidad

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Punta Alta anunció la incorporación de una nueva unidad a su parque vehicular.

Se trata de una camioneta 4x4, modelo 2021, que puede utilizarse para combatir incendios forestales y de automóviles.

Cuenta con un kit de ataque rápido de 500 litros.

“Incorporamos un valioso recurso para seguir fortaleciendo el servicio de seguridad y protección a la comunidad", manifestaron desde la entidad.

Foto: Rolando Ramos