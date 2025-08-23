Vía Punta Alta / Bomberos

Los Bomberos Voluntarios incorporaron una nueva unidad

Se trata de una camioneta 4x4, modelo 2021. Puede utilizarse para combatir incendios forestales y de automóviles.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

23 de agosto de 2025,

Los Bomberos Voluntarios incorporaron una nueva unidad
Los Bomberos Voluntarios incorporaron un nuevo vehículo. (Foto: Rolando Ramos).

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Punta Alta anunció la incorporación de una nueva unidad a su parque vehicular.

Se trata de una camioneta 4x4, modelo 2021, que puede utilizarse para combatir incendios forestales y de automóviles.

Cuenta con un kit de ataque rápido de 500 litros.

“Incorporamos un valioso recurso para seguir fortaleciendo el servicio de seguridad y protección a la comunidad", manifestaron desde la entidad.

Asociacion Bomberos Voluntarios de Punta Alta presentó esta noche la nueva Unidad recientemente adquirida, incorporando un valioso recurso para seguir fortaleciendo el servicio de seguridad y protección a la comunidad. 🚒 #fire #fuego #bomberos #firefighter #vigilidelfuoco #fuerwehr #brandweer #pompiers #straz #firetruck #пожарные #noticias #coronelrosales #bomberosvoluntarios #bomberosvoluntariosargentina #puntaalta

Publicada por Asociacion Bomberos Voluntarios de Punta Alta en Martes, 19 de agosto de 2025

Foto: Rolando Ramos

Temas Relacionados

MÁS DE Bomberos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS