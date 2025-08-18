Vía Punta Alta / Premios

Los alfajores Pehuen Co ganaron en tres categorías en el Mundial del Alfajor 2025

Fue este domingo en Costa Salguero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Allí compitieron con 120 expositores de Argentina, Uruguay, entre otros países. Hubo 400 muestras.

Viviana Montenegro
Viviana Montenegro

18 de agosto de 2025,

Este domingo 17 de agosto, en Costa Salguero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se celebró la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2025.

Allí hubo participación de más de 120 expositores de Argentina, Uruguay, entre otros países. Y más de 400 muestras en competencia.

La villa turística Pehuen Co vivió un triunfo histórico: Alfajores Pehuen Co obtuvo podio en las Categorías: Mejor Alfajor Tradicional Estilo Marplatense (Plata), Mejor Alfajor de Glaseado (Bronce) y Mejor Textura de Alfajor (Bronce) con la dupla Súper Clásico.

Este emprendimiento, con más de 15 años de trayectoria, está radicado en la localidad balnearia de Coronel Rosales y es liderado por la pampeana Ana Lía Sotelo, quien conoció Pehuen Co en una visita de fin de semana y decidió apostar a su potencial turístico.

