Este domingo 17 de agosto, en Costa Salguero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se celebró la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2025.

Allí hubo participación de más de 120 expositores de Argentina, Uruguay, entre otros países. Y más de 400 muestras en competencia.

Los alfajores Pehuen Co ganaron en tres categorías en el Mundial del Alfajor 2025

La villa turística Pehuen Co vivió un triunfo histórico: Alfajores Pehuen Co obtuvo podio en las Categorías: Mejor Alfajor Tradicional Estilo Marplatense (Plata), Mejor Alfajor de Glaseado (Bronce) y Mejor Textura de Alfajor (Bronce) con la dupla Súper Clásico.

