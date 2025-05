“Logré levantarle el arma y el disparo salió hacia arriba, pudo haberme matado”

Fue una de las noticias de la semana. Una nueva agresión del que fue víctima el dirigente gremial, a manos de Diego Rodríguez de 49 años quien intentó dispararle el domingo por la noche.

Rodríguez abordó a Mazzaferro cuando salía de la casa de un familiar, acompañado por su esposa e hija.

“Se trató de una situación que no la espera nadie. Si bien yo tenía una restricción de acercamiento de esta persona, había alguna presunción de que algo así podía pasar”, contó Mazzaferro a LU2, tras haber recibido el alta médica.

Sobre el hecho puntual el también Director de Zona Franca relató que “Hubo un forcejeo en la vereda y terminamos en un pasillo, donde me dio dos golpes en la cabeza y luego disparó el arma, que por suerte levantarla para que no me impactara”.

No es un detalle menor la presencia de su hija. “Fue shockeante. Tal vez lo angosto del pasillo favoreció para que junto con mi hija, pudiéramos reducir al sujeto y desviar el arma hacia arriba”, agregó.

“Con lo golpes ya me podría haber matado o también me podría haber desmayado y no sé qué hubiese ocurrido después”, finalizó el dirigente gremial.

Rodríguez quedó aprehendido por lesiones, abuso de arma de fuego, portación indebida y uso prohibido de arma de fuego y amenazas calificadas, a disposición de la Fiscalía N° 15.