Limpieza de microbasurales en el barrio Nueva Bahía Blanca.

El intendente Rodrigo Aristimuño, y no el Municipio, dio a conocer intervenciones que se realizaron en el barrio Nueva Bahía Blanca con la finalidad de combatir la instalación de microbasurales.

Las tareas las realizó personal municipal durante la pasada semana. “Logramos recuperar distintos espacios”, afirmó el Intendente.

“Vamos a continuar estas tareas en otros barrios del distrito, porque mantener la ciudad limpia es una prioridad”, agregó.

La instalación de estos espacios de acopio de basura es un constante en casi todos los barrios de la ciudad. En tal sentido Aristimuño dijo: “Les pedimos, por favor, la colaboración de todos para cuidar estos espacios y no volver a arrojar residuos en la vía pública. Recordamos que el servicio de recolección de voluminosos es a demanda y puede solicitarse fácilmente a través de la web del Municipio”.