“Límites en Adolescentes”: un encuentro del ciclo Crianza Respetuosa

Mañana se realizará un encuentro del ciclo Crianza Respetuosa, bajo el tema “Límites en Adolescentes”.
La cita es en Jujuy 1741 de 17 a 18 horas y está dirigido a adultos responsables de adolescentes.
Participarán los siguientes profesionales:
- Christian Ortiz Córdoba, Director de Secundaria.
- Gimena Lippeld, Profesora de Matemática.
- Fabiana Sosa, Psicóloga.
Serán moderadoras la doctora Mónica Funes y la Licenciada Maru Duberti.
El objetivo de la jornada es generar espacios de reflexión y diálogo en torno a los límites claros, firmes y respetuosos en la etapa de la adolescencia.