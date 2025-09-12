“Límites en Adolescentes”: un encuentro del ciclo Crianza Respetuosa

Vía Punta Alta / Adolescencia

Se realizará un Encuentro del ciclo Crianza Respetuosa: “Límites en Adolescentes”

Mañana se realizará un encuentro del ciclo Crianza Respetuosa, bajo el tema “Límites en Adolescentes”.

La cita es en Jujuy 1741 de 17 a 18 horas y está dirigido a adultos responsables de adolescentes.

Participarán los siguientes profesionales:

- Christian Ortiz Córdoba, Director de Secundaria.

- Gimena Lippeld, Profesora de Matemática.

- Fabiana Sosa, Psicóloga.

Serán moderadoras la doctora Mónica Funes y la Licenciada Maru Duberti.

El objetivo de la jornada es generar espacios de reflexión y diálogo en torno a los límites claros, firmes y respetuosos en la etapa de la adolescencia.

