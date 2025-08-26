Vía Punta Alta / Fútbol

Liga del Sur: Sporting volvió a empatar 0 a 0

El equipo puntaltense sufre la falta de gol y aún no ganó en el Clausura.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

26 de agosto de 2025,

Sporting igualó 0 a 0 ante Olimpo. (Foto: Fútbol de Punta).

Sporting no pasó del empate ante Olimpo en el partido disputado ayer en el estadio Enrique Mendizábal de nuestra ciudad.

El rojinegro volvió a igualar sin goles y aún no ganó en tres fechas del Clausura de la Liga del Sur.

El partido había sido postergado el domingo por el alerta meteorológico en la región.

Con tres empates sin goles los de Silvio Mardones no logran despegarse de la parte baja de la tabla, hoy están a 4 unidades de su rival de ayer.

La programación se completa hoy con el cruce entre Liniers y Villa Mitre.

Toda la fecha

Libertad 0 – Huracán 0

Sporting 0 – Olimpo 0

Bella Vista 2 – San Francisco 3

Juegan hoy: Villa Mitre – Liniers

Posiciones Clausura: 1) San Francisco, 6 puntos; 2) Libertad, 5; 3) Liniers y Huracán, 4; 5) Bella Vista y Sporting, 3 y 7) Olimpo, 2; 8) Villa Mitre, 1.

Acumulada: 1) Bella Vista, 30 puntos; 2) Libertad, 28; 3) Liniers, 26; 4) Huracán, 22; 5) Sporting y San Francisco, 20; 7) Villa Mitre, 17 y 8) Olimpo, 16.

El último de la general descenderá y el anteúltimo jugará Promoción.

