Liga del Sur: Sporting volvió a adueñarse del clásico femenino

Derrotó como local 4 a 1 a Rosario en el estadio Enrique Mendizábal por la segunda fecha del Pentagonal.

6 de octubre de 2025,

Denisse Ayón convirtió dos goles para la victoria de Sporting en el clásico. (Foto: @alejandra_1972 )

Sporting volvió a quedarse con el clásico puntaltense femenino. El sábado derrotó a Rosario Puerto Belgrano por 4 a 1 en el estadio Enrique Mendizábal.

El partido fue válido por la segunda fecha del Pentagonal en el torneo de Ascenso de la Liga del Sur.

Con un gol de Sofía Mattos de tiro libre el local se puso en ventaja a los 6 minutos, pero duró poco porque Valentina Cavalli igualó el marcador mediante un tiro penal.

En el segundo tiempo las rojinegras impusieron su dominio en el desarrollo y el juego. Un doblete de Denisse Ayón encaminó la victoria para las conducidas por Marcelo Beltrán.

Magali Benítez antes del cierre le dio cifras definitivas a la goleada que le permite a Sporting arrancar de la mejor manera el Pentagonal por el ascenso. En la primera fecha tuvo fecha libre y de esta manera promete dar pelea por el ascenso a Primera.

Toda la fecha

Sporting - Rosario 1

San Francisco 1 - Liniers 2

Libre: Empleados de Comercio.

Posiciones: 1°). AEC, Sporting, Liniers y San Francisco, 3 ; 5°). Rosario, 0.

