Liga del Sur: Sporting visita a Villa Mitre en la continuidad del Clausura

Sporting visitará desde las 11 de la mañana del viernes a Villa Mitre por la segunda fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur.
El rojinegro jugará en el día no laborable atendiendo que Villa Mitre deberá enfrentar a Cipolletti por el Federal.
Los dirigidos por Silvio Mardones buscarán su primera victoria tras el empate de la primera fecha ante Liniers. Además el partido adquiere importancia extra pensando en la tabla acumulada de la temporada. Villa Mitre se encuentra dos puntos por debajo de Sporting en la lucha por evitar el descenso y la promoción.
Toda la fecha
Villa Mitre – Sporting
Sábado 15hs
Olimpo – Libertad
Liniers – San Francisco
Domingo 15hs
Huracán – Bella Vista
Posiciones: 1°). San Francisco, Bella Vista y Libertad, 3 puntos; 4°). Sporting y Liniers, 1; 6°). Villa Mitre, Olimpo y Huracán, 0.
Acumulada: 1°). Bella Vista, 30; 2°). Libertad, 26; 3°). Liniers, 23; 4°). Huracán y Sporting, 18; 6°). San Francisco, 17; 7°). Villa Mitre, 16 y 8°). Olimpo, 14.