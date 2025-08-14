Liga del Sur: Sporting visita a Villa Mitre en la continuidad del Clausura

Sporting visitará desde las 11 de la mañana del viernes a Villa Mitre por la segunda fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur.

El rojinegro jugará en el día no laborable atendiendo que Villa Mitre deberá enfrentar a Cipolletti por el Federal.

Los dirigidos por Silvio Mardones buscarán su primera victoria tras el empate de la primera fecha ante Liniers. Además el partido adquiere importancia extra pensando en la tabla acumulada de la temporada. Villa Mitre se encuentra dos puntos por debajo de Sporting en la lucha por evitar el descenso y la promoción.

#Primera I Los 18 elegidos por Beto Mardones para visitar a Villa Mitre por la fecha 2 del Clausura 2025 🔜⚽ ❗ Primera convocatoria para Gabriel Acosta y Maximiliano Tejada #100Años #Rojinegro 🔴⚫ Publicada por Club Atlético Sporting en Jueves, 14 de agosto de 2025

Toda la fecha

Villa Mitre – Sporting

Sábado 15hs

Olimpo – Libertad

Liniers – San Francisco

Domingo 15hs

Huracán – Bella Vista

Posiciones: 1°). San Francisco, Bella Vista y Libertad, 3 puntos; 4°). Sporting y Liniers, 1; 6°). Villa Mitre, Olimpo y Huracán, 0.