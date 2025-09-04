Liga del Sur: Sporting perdió y se viene un partido clave

Sporting profundizó su mal momento. El rojinegro cayó por 2 a 1 ante Huracán de Ingeniero White como visitante y sigue sin ganar en el Clausura de la Liga del Sur.
El rojinegro jugó con 10 desde los 17 minutos del primer tiempo por la expulsión de Ignacio Burgos.
A los 42 de esa etapa y con la colaboración del arquero Durán, Tomás Segovia puso el 1 a 0 para el local. A 9 del complemento Walter Linares amplió cifras.
Con Sebastián Mendoza, Sporting se puso en carrera gracias al descuento alcanzado a los 67 minutos de partido.
Con este resultado Sporting está anteúltimo en el torneo y comparte la misma posición en la acumulada, junto a San Francisco; a 4 puntos de Olimpo, equipo que hoy estaría descendiendo.
La próxima fecha el equipo puntaltense recibirá al Sanfra, partido clave para reaccionar y tomar un poco de aire ante la posibilidad concreta de jugar la Promoción.
Toda la fecha
Olimpo 0 – Villa Mitre 2
Huracán 2 – Sporting 1
San Francisco 0 – Libertad 1
Bella Vista - Liniers (juegan hoy)
Posiciones: 1°). Libertad, 8; 2°). Villa Mitre y Huracán, 7; 4°). San Francisco, 6; 5°). Liniers, 4; 6°). Bella Vista y Sporting, 3; y 8°). Olimpo, 2.
Acumulada: 1°). Libertad, 31 puntos; 2°). Bella Vista, 30; 3°). Liniers, 26; 4°). Huracán, 25; 5°). Villa Mitre, 23; 6°). Sporting y San Francisco, 20; y 8°). Olimpo, 16.