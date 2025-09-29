Liga del Sur: Sporting no pasó del empate ante Bella Vista

Sporting no pasó del empate ante Bella Vista. Ayer en el estadio Enrique Mendizábal igualó 0 a 0, y continúa sin ganar en el Clausura.

En un partido parejo en el que cada equipo tuvo sus situaciones, no se secaron ventajas. Para la visita es un punto que suma, y para el rojinegro un punto que preocupa en su lucha por evitar el descenso y la promoción.

Toda la fecha

Sporting 0 – Bella Vista 0

Villa Mitre 1 – San Francisco 1

Lunes 16hs

Liniers – Libertad

Olimpo – Huracán

Posiciones: 1) Huracán, 10 puntos; 2) Libertad, Villa Mitre, Bella Vista y San Francisco, 8; 6) Olimpo, Liniers y Sporting, 5.