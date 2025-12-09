Liga del Sur: Sporting ganó y forzó otro partido por el ascenso en el femenino

Sporting da pelea por el ascenso en el fútbol de la Liga del Sur. El rojinegro ganó el derecho de jugar la Promoción ante Petroquímicos y el fin de semana igualó la ventaja deportiva.

Con goles de Sofía Mattos y Denisse Ayón el equipo de nuestra ciudad ganó 2 a 1 y accedió a la gran final por un lugar en la máxima categoría.

Cintia Saavedra igualó transitoriamente para las bahienses.

Con este resultado el partido decisivo se jugará la semana que viene, y no habrá mañana. Es partido de ascenso o permanencia. Ambos equipos obligados a ganar.

El sueño de jugar en primera para las chicas de Sporting, sigue vigente.