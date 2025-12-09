Vía Punta Alta

Liga del Sur: Sporting ganó y forzó otro partido por el ascenso en el femenino

Con goles de Sofía Mattos y Denisse Ayón las rojinegras derrotaron a Petroquímicos y quedaron a un paso del ascenso a Primera.

Nicolás Pereyra
9 de diciembre de 2025,

Sporting ganó a Petroquímicos 2 a 1 y ganó el derecho a jugar la final para ascender a Primera. (Foto: Rodrigo Nistal).

Sporting da pelea por el ascenso en el fútbol de la Liga del Sur. El rojinegro ganó el derecho de jugar la Promoción ante Petroquímicos y el fin de semana igualó la ventaja deportiva.

Con goles de Sofía Mattos y Denisse Ayón el equipo de nuestra ciudad ganó 2 a 1 y accedió a la gran final por un lugar en la máxima categoría.

Cintia Saavedra igualó transitoriamente para las bahienses.

Con este resultado el partido decisivo se jugará la semana que viene, y no habrá mañana. Es partido de ascenso o permanencia. Ambos equipos obligados a ganar.

El sueño de jugar en primera para las chicas de Sporting, sigue vigente.

