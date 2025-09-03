Vía Punta Alta

Liga del Sur: Sporting busca su primera victoria en Ingeniero White

El rojinegro enfrenta a Huracán por la cuarta fecha del Clausura. No habrá público visitante.

Nicolás Pereyra
3 de septiembre de 2025,

Sporting igualó 0 a 0 ante Olimpo. (Foto: Fútbol de Punta).

Tras la postergación por lluvia, Sporting afrontará hoy su partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur.

Desde las 16 horas en el estadio “Bruno Lentini” de Ingeniero White, el rojinegro se medirá ante Huracán en búsqueda de la primera victoria.

El árbitro será Marcos Gómez, quien a último momento reemplazó a Juan Aispuro.

El equipo dirigido por Silvio Mardones cosechó hasta acá tres igualdades 0 a 0 y se encuentra a 4 unidades de Olimpo, el último en la tabla acumulada.

Por la presente fecha se jugarán tres partidos hoy y uno el viernes.

Toda la fecha

Olimpo – Villa Mitre

Huracán – Sporting

San Francisco – Libertad

Bella Vista - Liniers (jugarán el viernes).

Posiciones: 1°). San Francisco, 6; 2°). Libertad, 5; 3°). Villa Mitre, Liniers y Huracán, 4; 6°). Bella Vista y Sporting, 3; y 8°). Olimpo, 2.

Acumulada: Bella Vista, 30 puntos; 2) Libertad, 28; 3) Liniers, 26; 4) Huracán, 22; 5) Villa Mitre, Sporting y San Francisco, 20 y 8) Olimpo, 16.

