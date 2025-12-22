Vía Punta Alta

Liga del Sur: Sofía Mattos cerró el año a todo gol

La puntaltense anotó 4 en la goleada 6 a 0 de la selección liguista ante Tres Arroyos.

Nicolás Pereyra
22 de diciembre de 2025,

Con 4 goles de Sofía Mattos, la Liga del Sur derrotó a Tres Arroyos por 6 a 0.

La puntaltense Sofía Mattos volvió a sobresalir en una nueva victoria de la selección de la Liga del Sur en el Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

La futbolista de nuestra ciudad anotó 4 en lo que fue victoria por 6 a 0 ante Tres Arroyos en Adolfo González Cháves.

Las otras dos conquistas las anotaron Olivia Minna de Luca y Victoria Nervi.

Con esta victoria las dirigidas por Walter Lofrano cerraron esta etapa de la competencia con puntaje ideal al cabo de 6 fechas.

Sofía participó de los 6 partidos, en lo que acumuló 12 goles.

Las semifinales se jugarán en el mes de febrero.

