Liga del Sur: Sofía Mattos cerró el año a todo gol

La puntaltense Sofía Mattos volvió a sobresalir en una nueva victoria de la selección de la Liga del Sur en el Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

La futbolista de nuestra ciudad anotó 4 en lo que fue victoria por 6 a 0 ante Tres Arroyos en Adolfo González Cháves.

Las otras dos conquistas las anotaron Olivia Minna de Luca y Victoria Nervi.

Con esta victoria las dirigidas por Walter Lofrano cerraron esta etapa de la competencia con puntaje ideal al cabo de 6 fechas.

Sofía participó de los 6 partidos, en lo que acumuló 12 goles.

Las semifinales se jugarán en el mes de febrero.