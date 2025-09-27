Liga del Sur: Rosario visita al puntero

Ya sin margen de error, Rosario Puerto Belgrano visitará esta tarde a La Armonía por la sexta del Clausura del Torneo Promocional de la Liga del Sur.
El partido, si el clima lo permite, comenzará a las 15:30.
El tricolor viene de caer ante Tiro Federal y enfrenta al líder, que ocupa ese lugar tras derrotar a Puerto Comercial la semana pasada.
Los dirigidos por Federico Gómez Peña se ubican en el cuarto lugar, lejos del líder; por lo que este partido resulta fundamental para sus aspiraciones.
Toda la fecha
Sábado 15.30hs
La Armonía – Rosario
Comercial – Dublín
Tiro Federal – Pacífico de Cabildo
Domingo 15.30hs
Pacífico de Bahía Blanca – Sansinena
Posiciones: 1°). La Armonía, 13; 2°). Comercial, 12; 3°). Pacífico de Cabildo, 9; 4°). Rosario, 7; 5°). Tiro Federal, 6; 6°). Dublín y Sansinena, 4; 8°). Pacífico de Bahía Blanca, 1.