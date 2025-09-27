Liga del Sur: Rosario visita al puntero

Ya sin margen de error, Rosario Puerto Belgrano visitará esta tarde a La Armonía por la sexta del Clausura del Torneo Promocional de la Liga del Sur.

El partido, si el clima lo permite, comenzará a las 15:30.

El tricolor viene de caer ante Tiro Federal y enfrenta al líder, que ocupa ese lugar tras derrotar a Puerto Comercial la semana pasada.

Los dirigidos por Federico Gómez Peña se ubican en el cuarto lugar, lejos del líder; por lo que este partido resulta fundamental para sus aspiraciones.

Toda la fecha

Sábado 15.30hs

La Armonía – Rosario

Comercial – Dublín

Tiro Federal – Pacífico de Cabildo

Domingo 15.30hs

Pacífico de Bahía Blanca – Sansinena

Posiciones: 1°). La Armonía, 13; 2°). Comercial, 12; 3°). Pacífico de Cabildo, 9; 4°). Rosario, 7; 5°). Tiro Federal, 6; 6°). Dublín y Sansinena, 4; 8°). Pacífico de Bahía Blanca, 1.