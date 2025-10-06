Vía Punta Alta

Liga del Sur: Rosario recibe a Comercial, puntero del Promocional

Desde las 18:15 el tricolor se presenta por un duelo fundamental para sus aspiraciones.

6 de octubre de 2025,

6 de octubre de 2025,

Rosario Puerto Belgrano recibe a Puerto Comercial.

Rosario Puerto Belgrano se presentará este lunes como local ante Puerto Comercial, puntero del Torneo Promocional.

El partido fue postergado ayer por las incidencias climáticas. El partido será el cierre de la 7° fecha.

Fernando Sepúlveda será el juez.

Para Rosario será fundamental el juego, teniendo en cuenta que está a 5 puntos de su rival de esta tarde. En caso de ganar, el equipo de nuestra ciudad quedará tercero en soledad, pero cerca de la cima.

Toda la fecha

Dublín 1 – Pacífico de Bahía Blanca 1

Pacífico de Cabildo 0 – La Armonía 0

Sansinena 0 – Tiro Federal 0

Lunes

Rosario – Comercial 

Posiciones: 1°). Comercial, 15; 2°). La Armonía, 13; 3°). Rosario, 10; 4°). Pacífico de Cabildo y Tiro Federal, 9; 6°). Sansinena, 7; 7°). Dublín, 5; y 8°). Pacífico de Bahía Blanca, 2.

