Liga del Sur: Rosario perdió con Comercial y se aleja de la lucha por el “1″

Rosario volvió a padecer en casa a Puerto Comercial. En un partido clave el equipo de nuestra ciudad cayó por 3 a 1 y queda lejos de la lucha por el “1″, lugar que hasta el momento ocupa su rival de esta tarde.

La visita se puso en ventaja a los 24 minutos por intermedio de Juan Segundo Sáez y amplió la cuenta a los 41 minutos con un tanto de Joaquín Castro.

Pero antes del final de primer tiempo, Sáez vio la tarjeta roja y y Nahuel Cornou descontó de penal para el tricolor.

En el segundo tiempo Rosario intentó llegar al empate, sin lograrlo. A los 86 minutos una corrida de Nazareno Romero sirvió para cumplir la “ley del ex” y poner cifras definitivas de 3 a 1.

El resultado mantiene a Comercial como líder con 18 unidades, mientras que Rosario quedó con 10, las mismas que Tiro Federal y Pacífico de Cabildo, en la lucha por ser uno de los 4 equipos que ingresen a los playoff.

Toda la fecha

Dublín 1 – Pacífico de Bahía Blanca 1

Pacífico de Cabildo 0 – La Armonía 0

Sansinena 0 – Tiro Federal 0

Rosario 1 – Comercial 3 (

Posiciones: 1°). Comercial, 18; 2°). La Armonía, 14; 3°). Rosario, Pacífico de Cabildo y Tiro Federal, 10; 6°). Sansinena, 8; 7°). Dublín, 5; y 8°). Pacífico de Bahía Blanca, 2.