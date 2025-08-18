Liga del Sur: Rosario no pudo con Sansinena en Punta Alta

Rosario Puerto Belgrano no pudo en el su debut como local en el Clausura del Promocional de la Liga del Sur.
Sobre la hora el tricolor igualó 2 a 2 ante Sansinena.
Manuel Stortini puso en ventaja a los de General Cerri a los 10 minutos del primer tiempo. Lo igualó sobre la hora de esa etapa Tomás Vázquez lo empató.
En el complemento Juan Ibarrolla puso el 2-1 para la visita y Federico Pinedo, a los 50, firmó el 2 a 2 definitivo.
Tras dos fechas los dirigidos por Federico Gómez Peña aún no pudieron ganar y buscarán su primera victoria el próximo fin de semana, cuando visite a Dublin.
Toda la fecha
Tiro Federal 0 – Pacífico de Bahía Blanca 0
Comercial 6 – Pacífico de Cabildo 1
Rosario 2 – Sansinena 2
La Armonía 2 – Dublín 1
Posiciones: 1) Comercial y La Armonía, 6 puntos; 2) Pacífico C, 3; 4) Tiro, 2; 5) Pacífico BB, Sansinena, Dublin y Rosario,1.