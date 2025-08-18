Vía Punta Alta

Liga del Sur: Rosario no pudo con Sansinena en Punta Alta

Sobre la hora el tricolor igualó 2 a 2 ante el equipo de General Cerri.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

18 de agosto de 2025,

Liga del Sur: Rosario no pudo con Sansinena en Punta Alta
Rosario igualó 2 a 2 ante Sansinena. (Foto Marcelo Barth).

Rosario Puerto Belgrano no pudo en el su debut como local en el Clausura del Promocional de la Liga del Sur.

Sobre la hora el tricolor igualó 2 a 2 ante Sansinena.

Manuel Stortini puso en ventaja a los de General Cerri a los 10 minutos del primer tiempo. Lo igualó sobre la hora de esa etapa Tomás Vázquez lo empató.

En el complemento Juan Ibarrolla puso el 2-1 para la visita y Federico Pinedo, a los 50, firmó el 2 a 2 definitivo.

Tras dos fechas los dirigidos por Federico Gómez Peña aún no pudieron ganar y buscarán su primera victoria el próximo fin de semana, cuando visite a Dublin.

Toda la fecha

Tiro Federal 0 – Pacífico de Bahía Blanca 0

Comercial 6 – Pacífico de Cabildo 1

Rosario 2 – Sansinena 2

La Armonía 2 – Dublín 1

Posiciones: 1) Comercial y La Armonía, 6 puntos; 2) Pacífico C, 3; 4) Tiro, 2; 5) Pacífico BB, Sansinena, Dublin y Rosario,1.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS