Liga del Sur: Rosario derrotó a La Armonía y vuelve a creer

Rosario Puerto Belgrano vuelve a creer, con gol de Ezequiel González el equipo de nuestra ciudad derrotó 1 a 0 como visitante a La Armonía, puntero del certamen.

A los 26 minutos del complemento llegó el gol de los dirigidos por Federico Gómez Peña, a través de un jugador que pudo estar en cancha gracias a un error administrativo de la Liga del Sur, que impidió que jugara Tomás Espinosa.

Con este resultado el tricolor se ubica tercero a 3 unidades de su rival de ayer; a la espera del partido de hoy de Puerto Comercial, que en caso de ganar recuperará el liderazgo.

Comercial será el próximo rival de Rosario la próxima fecha en Punta Alta.

Toda la fecha

La Armonía 0 – Rosario 1

Tiro Federal 3 – Pacífico de Cabildo 0

Domingo 15.30hs

Pacífico de Bahía Blanca – Sansinena

Comercial – Dublín

Posiciones: 1°). La Armonía, 13; 2°). Comercial, 12; 3°). Rosario, 10; 4°). Pacífico de Cabildo y Tiro Federal, 9; 6°). Dublín y Sansinena, 4; 8°). Pacífico de Bahía Blanca, 1.