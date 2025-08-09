Liga del Sur: Rosario debuta en Cabildo ante Pacífico

Rosario Puerto Belgrano comenzará este sábado su camino en el torneo Clausura del Promocional de la Liga del Sur cuando, desde las 15 horas, visite a Pacífico de Cabildo.
Lucas González será el árbitro del partido.
El equipo de nuestra ciudad sumó como refuerzos para este torneo a Santiago Giorgis, Pablo Carbonell y José Castiglioni.
En contrapartida dejaron el plantel que dirige Federico Gómez Peña Santiago Ortuño, Julián Vivas y Elián Cáceres.
Toda la fecha
Sansinena – La Armonía (en Tiro Federal)
Pacífico de Cabildo – Rosario
Dublín – Tiro Federal (en Huracán)
Pacífico de Bahía Blanca – Comercial