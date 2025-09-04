Liga del Sur: Rosario busca su segunda victoria consecutiva

Rosario Puerto Belgrano buscará su segunda victoria consecutiva esta tarde cuando, desde las 16, reciba a Pacífico de Bahía Blanca.

El partido correspondiente a la cuarta fecha del Clausura del Promocional, fue postergado el domingo por cuestiones climáticas.

El juez será Franco Páez.

El tricolor viene de golear 5 a 1 a Dublin, mientras que su rival se ubica con una unidad en el fondo de la tabla.

La fecha comenzó con el empate 0 a 0 entre La Armonía y Tiro Federal y la victoria 2 a 1 de Pacífico de Cabildo ante Dublín, en tanto que mañana cierran la programación a las 16 horas en Cerri, cuando jueguen Sansinena y Comercial.