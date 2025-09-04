Vía Punta Alta

Liga del Sur: Rosario busca su segunda victoria consecutiva

Desde las 16 recibe en nuestra ciudad a Pacífico de Bahía Blanca.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

4 de septiembre de 2025,

Liga del Sur: Rosario busca su segunda victoria consecutiva
Rosario Puerto Belgrano.

Rosario Puerto Belgrano buscará su segunda victoria consecutiva esta tarde cuando, desde las 16, reciba a Pacífico de Bahía Blanca.

El partido correspondiente a la cuarta fecha del Clausura del Promocional, fue postergado el domingo por cuestiones climáticas.

El juez será Franco Páez.

El tricolor viene de golear 5 a 1 a Dublin, mientras que su rival se ubica con una unidad en el fondo de la tabla.

La fecha comenzó con el empate 0 a 0 entre La Armonía y Tiro Federal y la victoria 2 a 1 de Pacífico de Cabildo ante Dublín, en tanto que mañana cierran la programación a las 16 horas en Cerri, cuando jueguen Sansinena y Comercial.

Posiciones: 1) La Armonía, 10 unidades; 2) Comercial, 9; 3) Pacífico de Cabildo, 6; 4) Sansinena y Rosario, 4; 6) Tiro, 3; 6) Pacífico BB y Dublin,1.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS