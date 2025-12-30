Liga del Sur: Peco Gómez Peña dejó de ser DT de Rosario

Federico Gómez Peña dejó la dirección técnica de Rosario Puerto Belgrano, así lo hizo saber a través de su red social Facebook.

“No recibí ningún llamado formal de algún representante de la nueva Comisión Directiva que se hará cargo del club”, afirmó Gómez Peña.

Sin embargo aclaró que un “colaborador de afuera”, le propuso una conversación “que aún no sucedió”, dijo el ex DT.

“Creo positivamente que la nueva conducción del club, debe tener la libertad de elegir quién comande al equipo de Primera División, sin tener el compromiso o la obligación de tener que hacerlo bajo Mi dirección”, continuó Gómez Peña.

“No me deben nada (no hablo de lo económico), Tampoco Le debo nada a nadie. Sólo intenté aportar lo Mío (poco o mucho) para que el Club vuelva a posicionarse como lo fue históricamente”, cerró Peco.