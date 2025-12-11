Liga del Sur: más goles de la Sofía Mattos para otra goleada de la selección

La selección de fútbol femenino de la Liga del Sur, consiguió su cuarta victoria consecutiva en el Torneo Regional de la Federación Bonaerense Pampeana.

Ayer derrotó por 5 a 1 como visitante a Olavarría, con un gol de la puntaltense Sofía Mattos, que ya acumula 6 conquistas en 4 jornadas.

Los otros goles liguistas los anotaron Sol Menéndez Perrone (2), Olivia Minna de Luca y Lucrecia Semper.

El descuento para el local lo convirtió Daiana Leonardo.

Con este resultado las dirigidas por Walter Lofrano, prácticamente sellaron su clasificación para la siguiente fase.