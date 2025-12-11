Vía Punta Alta

Liga del Sur: más goles de la Sofía Mattos para otra goleada de la selección

La puntaltense convirtió para la victoria liguista 5 a 1 ante Olavarría como visitante.

Nicolás Pereyra

11 de diciembre de 2025,

Liga del Sur: más goles de la Sofía Mattos para otra goleada de la selección
Sofía Mattos volvió a convertir para la selección de la Liga del Sur.

La selección de fútbol femenino de la Liga del Sur, consiguió su cuarta victoria consecutiva en el Torneo Regional de la Federación Bonaerense Pampeana.

Ayer derrotó por 5 a 1 como visitante a Olavarría, con un gol de la puntaltense Sofía Mattos, que ya acumula 6 conquistas en 4 jornadas.

Los otros goles liguistas los anotaron Sol Menéndez Perrone (2), Olivia Minna de Luca y Lucrecia Semper.

El descuento para el local lo convirtió Daiana Leonardo.

Con este resultado las dirigidas por Walter Lofrano, prácticamente sellaron su clasificación para la siguiente fase.

Posiciones: 1°). Liga del Sur, 12; 2°). Olavarría, 6; 3°). Laprida y Tres Arroyos, 3.

