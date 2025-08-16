Vía Punta Alta

Liga del Sur: igualdad de Sporting ante Villa Mitre

Fue 0 a 0 por la segunda fecha del Clausura.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

16 de agosto de 2025,


Sporting igualó 0 a 0 ante Villa Mitre. (Foto: La Nueva).

Villa Mitre y Sporting abrieron con un empate en cero la 2ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur con un empate sin goles en El Fortín.

Si bien el partido fue entretenido, faltaron los goles.

Dirigió Leopoldo Gorosito.

Para el rojinegro fue el segundo empate consecutivo sin goles. En tanto que para Villa Mitre, dirigido por el puntaltense Horacio Schumacher, fue el primer punto en el torneo ya que en la primera jornada había perdido 1 a 0 ante Libertad.

Toda la fecha

Villa Mitre – Sporting

Sábado 15hs

Olimpo – Libertad

Liniers – San Francisco

Domingo 15hs

Huracán – Bella Vista

Posiciones: 1°). San Francisco, Bella Vista y Libertad, 3 puntos; 4°). Sporting 2; 5°) Liniers y Villa Mitre 1; 7°).Olimpo y Huracán, 0.

Acumulada: 1) Bella Vista, 30 puntos; 2) Libertad, 26; 3) Liniers, 23; 4) Sporting, 19; 5) Huracán, 18; 6) San Francisco y Villa Mitre, 17 y 8) Olimpo, 14.

