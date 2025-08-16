Liga del Sur: igualdad de Sporting ante Villa Mitre

Villa Mitre y Sporting abrieron con un empate en cero la 2ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur con un empate sin goles en El Fortín.
Si bien el partido fue entretenido, faltaron los goles.
Dirigió Leopoldo Gorosito.
Para el rojinegro fue el segundo empate consecutivo sin goles. En tanto que para Villa Mitre, dirigido por el puntaltense Horacio Schumacher, fue el primer punto en el torneo ya que en la primera jornada había perdido 1 a 0 ante Libertad.
Toda la fecha
Villa Mitre – Sporting
Sábado 15hs
Olimpo – Libertad
Liniers – San Francisco
Domingo 15hs
Huracán – Bella Vista
Posiciones: 1°). San Francisco, Bella Vista y Libertad, 3 puntos; 4°). Sporting 2; 5°) Liniers y Villa Mitre 1; 7°).Olimpo y Huracán, 0.
Acumulada: 1) Bella Vista, 30 puntos; 2) Libertad, 26; 3) Liniers, 23; 4) Sporting, 19; 5) Huracán, 18; 6) San Francisco y Villa Mitre, 17 y 8) Olimpo, 14.