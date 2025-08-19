Liga del Sur: goleada de Sporting y empate caliente de Rosario en el Femenino

Por la fecha 15 del torneo de Fútbol Femenino de la Liga del Sur, hubo una victoria de Sporting y una igualdad de Rosario Puerto Belgrano.

Las rojinegras vencieron a Pacífico de Cabildo 3 a 0 gracias a un triplete de la la goleadora del torneo, Sofía Mattos.

Con este resultado como visitantes, las dirigidas por Marcelo Beltrán subieron al tercer puesto de la tabla.

Rosario Puerto Belgrano, en tanto, protagonizó un empate caliente ante San Francisco que finalizó 3 a 3, lo que provocó que baje al cuarto lugar.

Ariana Adassus y Clara Iturrioz pusieron el 2 a 0 para el “Sanfra”, en lo que parecía ser una tarde complicada para Rosario.

Antes del final del primer tiempo Norma Almada descontó para el equipo de Punta Alta; pero poco después la expulsión de Mariela Sollosky volvió a complicar a las dirigidas por Horacio Raya.

Ayelén Zeballos marcó el empate y Carolina Díaz dio la nota para el 3-2 las puntaltenses, que con 10 jugadoras daban vuelta el partido.

En una jugada cargada de polémica Ailín Randisi puso el 3 a 3 definitivo. Tras esa situación Almada vio la tarjeta roja por protestar y una lesión de Juliana Ruiz, motivaron que Rosario terminara con 8 jugadoras en cancha.

Toda la fecha

San Francisco 3 - Rosario 3

Pacífico de Cabildo 0 - Sporting 3

Liniers 7 - Olimpo 0

Estrella de Oro 2 - Huracán 0

Pacífico de Bahía 0 - Empleados de Comercio 6