Liga del Sur: empate de Sporting en el comienzo del Clausura

No hubo goles en el comienzo del Clausura de la Liga del Sur en Punta Alta. Sporting y Liniers igualaron 0 a 0 en el cierre de la primera fecha.

En un partido de escaso vuelo, el rojinegro no pudo ante un rival siempre complicado, que se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Braian Menna a poco más de 20 minutos para el cierre.

El equipo de nuestra ciudad no ingresó a los playoff en el Apertura y necesita sumar para no tener problemas con la permanencia en una tabla acumulada de mucha paridad.

Los dirigidos por Silvio Mardones la próxima fecha jugarán como visitantes ante Villa Mitre.

Toda la fecha

Libertad 1 – Villa Mitre 0

Bella Vista 3 – Olimpo 0

San Francisco 3 – Huracán 0

Sporting 0 – Liniers 0

Posiciones: 1°). San Francisco, Bella Vista y Libertad, 3 puntos; 4°). Sporting y Liniers, 1; 6°). Villa Mitre, Olimpo y Huracán, 0.

Acumulada: 1) Bella Vista, 30 puntos; 2) Libertad, 26; 3) Liniers, 23; 4) Huracán y Sporting, 18; 6) San Francisco, 17; 7) Villa Mitre, 16 y 8) Olimpo, 14.