Liga del Sur: el femenino de Sporting pudo sumar el fin de semana

El fin de semana cruzó a Rosario y Sporting ante puntero y escolta del torneo de Fútbol Femenino de la Liga del Sur.

El tricolor enfrentó al líder, Empleados de Comercio. Fue victoria 3 a 0 para el equipo bahiense con goles de Alexia Villani, Evelyn Alonso y Martina Silva, todos en el segundo tiempo.

En tanto que Sporting recibió a Liniers, único escolta. Fue empate en campo de juego “Rubén Felipe Nieto”.

Cindy Paillamilla abrió el marcador para las bahienses, luego que Sofía Mattos malograra un penal para Sporting. Sin embargo las de nuestra ciudad lo dieron vuelta con goles de Sol Anachuri y Denisse Ayón.

Marilyn Alarcón a los 95 minutos y de penal puso el 2 a 2 definivo, en una jugada cargada de polémica.

Toda la fecha

Rosario 0 - Empleados de Comercio 3

Sporting 2 - Liniers 2

Huracán 0 - Pacífico de Bahía 0

San Franciso 4 - Pacífico de Cabildo 1

Olimpo 1 - Estrella de Oro 4