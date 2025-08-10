Vía Punta Alta / Fútbol

Liga del Sur: dura derrota de Rosario en el comienzo del Clausura

El tricolor cayó por 3 a 0 como visitante ante Pacífico de Cabildo.

10 de agosto de 2025,

Liga del Sur: dura derrota de Rosario en el comienzo del Clausura
Rosario perdió en su debut ante Pacifico de Cabildo.

Mal comienzo para Rosario Puerto Belgrano en el Clausura del Promocional de la Liga del Sur. El tricolor cayó 3 a 0 en el debut ante Pacífico de Cabildo.

Lucas González fue el árbitro del partido.

Augusto Temps y Gianni Ferrari en dos ocasiones, marcaron los goles para el tifón.

La próxima semana el tricolor recibirá a Sansinena.

Toda la fecha

Sansinena 1 – La Armonía 2

Pacífico de Cabildo 3 – Rosario 0

Dublín 0 – Tiro Federal 0

Pacífico de Bahía Blanca 0 – Comercial 2

Posiciones: 1°). Pacífico de Cabildo, Comercial y La Armonía, 3 puntos; 4°). Dublín y Tiro Federal, 1; 6°). Sansinena, Pacífico de Bahía Blanca y Rosario, 0.

