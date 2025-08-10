Liga del Sur: dura derrota de Rosario en el comienzo del Clausura

Mal comienzo para Rosario Puerto Belgrano en el Clausura del Promocional de la Liga del Sur. El tricolor cayó 3 a 0 en el debut ante Pacífico de Cabildo.

Lucas González fue el árbitro del partido.

Augusto Temps y Gianni Ferrari en dos ocasiones, marcaron los goles para el tifón.

La próxima semana el tricolor recibirá a Sansinena.

Toda la fecha

Sansinena 1 – La Armonía 2

Pacífico de Cabildo 3 – Rosario 0

Dublín 0 – Tiro Federal 0

Pacífico de Bahía Blanca 0 – Comercial 2

Posiciones: 1°). Pacífico de Cabildo, Comercial y La Armonía, 3 puntos; 4°). Dublín y Tiro Federal, 1; 6°). Sansinena, Pacífico de Bahía Blanca y Rosario, 0.