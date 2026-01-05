Liga del Sur: denuncian al DT de Liniers por pedir imágenes íntimas a un menor

Hernán Rosell, DT de Primera División de Liniers, fue denunciado en Punta Alta, por haber pedido imágenes íntimas a un adolescente de 16 años.

La presentación la realizó la madre del menor.

La justicia ya interviene y la carátula del hecho es Corrupción de Menores.

El acusado fue relevado de su cargo en el club bahiense.

Según consta en la denuncia, los pedidos de Rosell hacia el joven fueron reiterados y durante tres meses; a cambio de las fotos íntimas el ahora ex Director Técnico ofrecía dinero.

El sábado, ante la reiteración del pedido de imágenes, la madre del adolescente formalizó la denuncia y solicitó una restricción de acercamiento.

El Servicio Local de Protección de Derechos, con sus profesionales, brindó contención y asesoramiento al grupo familiar.

La causa quedó en manos de la UFIJ N°14 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que dispuso diversas medidas investigativas, entre ellas el resguardo de capturas de pantalla, documentación del menor y la identificación del imputado.