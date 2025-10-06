Liga del Sur: Con una goleada Sporting festejó por primera vez

Sporting encontró los goles que le faltaban y ganó por primera vez en el Clausura de la Liga del Sur.

Con una goleada a domicilio se impuso 4 a 1 ante Libertad.

Thiago Faur al cierre de la primera parte puso el 1 a 0. Tras el empate de Lincopan, el rojinegro se recuperó y pasó al frente gracias al gol de Valentino Barone a los 54 minutos. Ivan Tello a los 63 estiró cifras y Faur, a los 75 le dio forma a la goleada.

Dirigió Oscar Perotti, quien expulsó a Matías López en el local, a los 37 minutos.

Toda la fecha

Libertad 1 – Sporting 4

San Francisco 1 – Olimpo 0

Bella Vista 0 – Villa Mitre 2

Martes

Huracán – Liniers

Posiciones: 1°). Villa Mitre y San Francisco, 11; 3°). Huracán, 10; 4°). Libertad, 9; 5°). Sporting, Bella Vista y Olimpo, 8; y 8°). Liniers, 6.