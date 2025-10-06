Liga del Sur: Con una goleada Sporting festejó por primera vez

Sporting encontró los goles que le faltaban y ganó por primera vez en el Clausura de la Liga del Sur.
Con una goleada a domicilio se impuso 4 a 1 ante Libertad.
Thiago Faur al cierre de la primera parte puso el 1 a 0. Tras el empate de Lincopan, el rojinegro se recuperó y pasó al frente gracias al gol de Valentino Barone a los 54 minutos. Ivan Tello a los 63 estiró cifras y Faur, a los 75 le dio forma a la goleada.
Dirigió Oscar Perotti, quien expulsó a Matías López en el local, a los 37 minutos.
Toda la fecha
Libertad 1 – Sporting 4
San Francisco 1 – Olimpo 0
Bella Vista 0 – Villa Mitre 2
Martes
Huracán – Liniers
Posiciones: 1°). Villa Mitre y San Francisco, 11; 3°). Huracán, 10; 4°). Libertad, 9; 5°). Sporting, Bella Vista y Olimpo, 8; y 8°). Liniers, 6.
Acumulada: 1°). Bella Vista, 35; 2°). Libertad, 32; 3°). Huracán y Liniers, 28; 5°). Villa Mitre, 27; 6°). Sporting y San Francisco, 25; 8°). Olimpo, 22.