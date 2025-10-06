Vía Punta Alta

Liga del Sur: Con una goleada Sporting festejó por primera vez

Derrotó como visitante 4 a 1 a Libertad y se estrenó como ganador en el Clausura.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

6 de octubre de 2025,

Liga del Sur: Con una goleada Sporting festejó por primera vez
Sporting goleó 4 a 1 a Libertad.

Sporting encontró los goles que le faltaban y ganó por primera vez en el Clausura de la Liga del Sur.

Con una goleada a domicilio se impuso 4 a 1 ante Libertad.

Thiago Faur al cierre de la primera parte puso el 1 a 0. Tras el empate de Lincopan, el rojinegro se recuperó y pasó al frente gracias al gol de Valentino Barone a los 54 minutos. Ivan Tello a los 63 estiró cifras y Faur, a los 75 le dio forma a la goleada.

Dirigió Oscar Perotti, quien expulsó a Matías López en el local, a los 37 minutos.

Toda la fecha

Libertad 1 – Sporting 4

San Francisco 1 – Olimpo 0

Bella Vista 0 – Villa Mitre 2

Martes

Huracán – Liniers

Posiciones: 1°). Villa Mitre y San Francisco, 11; 3°). Huracán, 10; 4°). Libertad, 9; 5°). Sporting, Bella Vista y Olimpo, 8; y 8°). Liniers, 6.

Acumulada: 1°). Bella Vista, 35; 2°). Libertad, 32; 3°). Huracán y Liniers, 28; 5°). Villa Mitre, 27; 6°). Sporting y San Francisco, 25; 8°). Olimpo, 22.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS