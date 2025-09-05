Liga del Sur: con una goleada Rosario se acomoda en la tabla del Promocional

Segunda victoria y segunda goleada consecutiva de Rosario Puerto Belgrano, que derrotó por 4 a 0 a Pacífico de Bahía Blanca quedó tercero en la tabla de posiciones.

En el estadio de Humberto y Villanueva, el equipo de Federico Gómez Peña encaminó rápido el partido por intermedio de Nahuel Cornou a los 9 minutos.

A los 20 amplió cifras Tomás Vázquez y, otra vez Cornou a los 38 puso el 3 a 0 con el que cerró el primer tiempo.

En el segundo tiempo a los 88 minutos, Enzo Paredes puso cifras finales.

La fecha se completa esta tarde cuando Comercial, que puede quedar líder en soledad, visite a Sansinena en General Daniel Cerri.

Posiciones: 1) La Armonía, 10 unidades; 2) Comercial, 9; 3) Rosario, 7; 4) Pacífico de Cabildo, 6; 5) Sansinena, 4; 6) Tiro, 3; 6) Pacífico BB y Dublin,1.