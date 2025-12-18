Liga del Sur: con la puntaltense Sofía Mattos, el femenino gana y golea

La Selección de fútbol femenino de la Liga del Sur continúa con su andar imparable en el Torneo Regional de la Federación Bonaerense Pampeana y ayer derrotó a Laprida por 5 a 1 a Laprida.

Mucho tuvo que ver, una vez más, la puntaltense Sofía Mattos, quien convirtió dos goles, para la victoria. Los otros anotaron Olivia Mina de Luca, Antonella De Vega y Sol Menéndez Perrone.

Sofía acumula 8 goles en 5 jornadas en el torneo.

El partido se jugó en cancha de Libertad.

El equipo liguista, que dirige Walter Lofrano visitará el próximo martes a Tres Arroyos con el pase a semifinales ya asegurado.