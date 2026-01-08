Liga del Sur: aseguran que hay mas casos contra el ex DT de Liniers

La denuncia radicada en Punta Alta por la madre de un adolescente de 16 años, impactó en el ámbito del fútbol de la Liga del Sur.

El ahora ex DT de Liniers, Hernán Rosell fue denunciado por solicitar imágenes íntimas y videos al joven que asiste a la entidad bahiense.

Laura Bentivegna, abogada de la familia del menor, indicó que en la causa se sigue avanzando.

En tal sentido contó que una madre se comunicó con ella “dando aviso de que su hijo y tres personas más habrían sufrido hechos como los denunciados".

Alguno de ellos se habría producido con chicos hoy mayores de edad.

En cuanto a la denuncia efectuada en nuestra ciudad, la abogada indicó que hay elementos probatorios claros y contundentes.

“El fiscal puede avanzar”, enfatizó Bentivegna.