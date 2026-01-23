Liga del Sur: Agustín Trotta hará la pretemporada con Rosario

Vía Punta Alta

Por expreso pedido del nuevo DT Marcelo Katz, el goleador histórico se sumará al trabajo. “Voy a arrancar a entrenar y ver cómo estoy físicamente”, dijo el futbolista

Nicolás Pereyra

23 de enero de 2026,

Agustín Trotta hará la pretemporada con Rosario Puerto Belgrano.

Días atrás Rosario Puerto Belgrano anunció a Marcelo Katz como DT para el Torneo Promocional 2026 de la Liga del Sur.

En medio de las gestiones que se llevan a cabo para la conformación del plantel, una sobresale por sobre el resto.

Por expreso pedido de Katz, Agustín Trotta, goleador histórico del club, comenzará los trabajos de pretemporada; situación que abre las puertas a un posible regreso.

“Voy a arrancar a entrenar y ver cómo estoy físicamente. Me llamó Marcelo y no le pude decir que no”, dijo Trotta a Fútbol de Punta.

Si bien el futbolista ya había anunciado su retiro, el llamado del DT y la dirigencia tricolor resultó determinante para que revea la situación.

Hasta el momento Trotta convirtió 155 goles para Rosario, pero la cifra quizás no sea definitiva.

