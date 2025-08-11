Comenzará un ciclo de encuentros gratuitos bajo el lema: “Lactancia y crianza: un espacio para desarmar mitos y construir herramientas”. Está destinado a familias, cuidadores y personas interesadas en la primera infancia. Será este miércoles 13 de agosto de 14 a 16 hs en Brown 128 (Primer piso). Cupos limitados.

“Abordaremos temáticas como lactancia materna, alimentación complementaria, sueño infantil, señales del bebé, brotes de crecimiento, vínculo afectivo y el rol de la red de apoyo. El enfoque será participativo, con espacios de diálogo y construcción colectiva”, indicó la Puericultora Valeria Velázquez.

“Este taller está dirigido a embarazadas a partir del tercer trimestre en adelante. En los dos primeros encuentros voy a contar con la participación del Dr. Tresarrieu Facundo (Neonatologo y pediatra)”, agregó.

Reseña de cada charla

Preparación para la lactancia: lactancia y cuidados del recién nacido

Se abordarán aspectos clave del inicio de la lactancia: expectativas reales, mitos frecuentes, señales tempranas de hambre, agarre, postura y lo que necesita un recién nacido en sus primeros días. Además, se brindarán herramientas para identificar signos de alerta y cuidados básicos del bebé. Esta charla será dictada junto a un pediatra.

Lactancia más allá del primer mes: lo que nadie cuenta

En este encuentro hablaremos sobre los cambios en la lactancia pasada la etapa inicial: crisis de crecimiento, extracción de leche, mitos sobre la bajada de producción, sueño y alimentación materna. También abordaremos nociones básicas de RCP infantil y el uso de la maniobra de Heimlich. Esta charla será dictada junto a un pediatra.

Sueño infantil y lactancia: expectativas reales y acompañamiento

En esta charla abordaremos el sueño del bebé desde una mirada respetuosa y basada en la evidencia. Hablaremos sobre los ciclos normales de sueño según la edad, los despertares nocturnos frecuentes en bebés lactantes, colecho seguro, y la importancia del contacto y la regulación emocional. También brindaremos herramientas prácticas para acompañar el descanso del bebé sin dejarlo llorar, promoviendo el bienestar familiar.

Lactancia y trabajo: ¿cómo sostenerla?

Se ofrecerán estrategias prácticas para organizar la vuelta al trabajo remunerado sin abandonar la lactancia: extracción, conservación de leche humana (refrigeración, congelado y transporte), armado del stock de leche personal y planificación familiar de horarios y apoyo.

Destete respetuoso: un camino posible.

Abordaremos el destete no como un final abrupto, sino como un proceso progresivo, empático y respetuoso. Estrategias para acompañar emocionalmente al bebé (y a la madre), límites amorosos y formas de mantener el vínculo más allá de la teta.

Inscripciones en: https://forms.gle/phvLHSNxNaoMbGQc7



