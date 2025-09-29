Laboratorios vuelve a suspender atención a IOSFA

A partir de mañana, 30 de septiembre, quedará suspendida la atención para afiliados de IOSFA en todos los laboratorios de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue dispuesta y comunicada Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires oficializó (FABA).

Se supo que la deuda de la obra social con nuestra región (la X), ronda los 1.800 millones de pesos, correspondientes a los meses de mayo y junio.

Aproximadamente la mitad de las personas residentes en Coronel Rosales, sentirán el impacto de la determinación de los bioquímicos.

Es la segunda vez que se toma la misma decisión. Ya había sucedido en el mes de mayo, cuando la deuda correspondía a los meses de diciembre y enero.