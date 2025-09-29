Vía Punta Alta

Laboratorios vuelve a suspender atención a IOSFA

La medida regirá a partir de mañana, 30 de septiembre, en toda la provincia de Buenos Aires. La deuda de la obra social en nuestra región ronda los 1.800 millones de pesos.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

29 de septiembre de 2025,

Laboratorios vuelve a suspender atención a IOSFA
Suspenden atención a afiliados de IOSFA en laboratorios de la provincia de Buenos Aires.

A partir de mañana, 30 de septiembre, quedará suspendida la atención para afiliados de IOSFA en todos los laboratorios de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue dispuesta y comunicada Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires oficializó (FABA).

Se supo que la deuda de la obra social con nuestra región (la X), ronda los 1.800 millones de pesos, correspondientes a los meses de mayo y junio.

Aproximadamente la mitad de las personas residentes en Coronel Rosales, sentirán el impacto de la determinación de los bioquímicos.

Es la segunda vez que se toma la misma decisión. Ya había sucedido en el mes de mayo, cuando la deuda correspondía a los meses de diciembre y enero.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS