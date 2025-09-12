Vía Punta Alta / Bebidas

La UPSO realizará una capacitación sobre maridaje de vinos y otras bebidas

Comenzará el 17 de septiembre en Bahía Blanca. Las inscripciones están abiertas. Tiene una duración de tres meses.

Nicolás Pereyra
Nicolás Pereyra

12 de septiembre de 2025,

La UPSO realizará una capacitación sobre maridaje de vinos y otras bebidas
.

“Cata y maridaje de vinos y otras bebidas” es la nueva propuesta de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Comenzará el 17 de septiembre a las 14, en la Delegación UPSO, ubicada en Ciudad de Cali 320, y tendrá una duración de tres meses.

Esta capacitación incluirá clases teóricas y prácticas, con charlas exclusivas con sommeliers y productores invitados.

Habrá catas y degustaciones de vinos, destilados, cervezas, chocolates, puros y tés, entre otras bebidas.

Además, el curso incluye material digital y videos en un campus virtual, permitiendo a los estudiantes estudiar a su propio ritmo

Inscripciones: a través del portal de la universidad: upso.edu.ar/cata-maridaje. Para consultas, los interesados pueden escribir abienestaupso@gmail.com.

Temas Relacionados

MÁS DE Bebidas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS