La UPSO realizará una capacitación sobre maridaje de vinos y otras bebidas

“Cata y maridaje de vinos y otras bebidas” es la nueva propuesta de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO).

Comenzará el 17 de septiembre a las 14, en la Delegación UPSO, ubicada en Ciudad de Cali 320, y tendrá una duración de tres meses.

Esta capacitación incluirá clases teóricas y prácticas, con charlas exclusivas con sommeliers y productores invitados.

Habrá catas y degustaciones de vinos, destilados, cervezas, chocolates, puros y tés, entre otras bebidas.

Además, el curso incluye material digital y videos en un campus virtual, permitiendo a los estudiantes estudiar a su propio ritmo